Жители Ярославской области смогут внести свои предложения в комплексные планы развития территорий онлайн

Врио губернатора Михаил Евраев: - На интерактивной карте можно посмотреть, какие инициативы уже внесены в планы. Фото: Правительство Ярославской области

Через него все желающие могут внести свои предложения в комплексные планы развития муниципальных районов и городских округов региона. Об этом врио губернатора Михаил Евраев сообщил на оперативном совещании в правительстве региона.

– На портале уже сегодня можно получить актуальную и достоверную информацию о том, как идет работа над формированием комплексных планов развития районов, – отметил глава региона Михаил Евраев. – Можно посмотреть на интерактивной карте, какие инициативы уже внесены в планы. Буквально на днях появится функционал, чтобы каждый мог дать свои предложения: какие улучшения необходимы для конкретного поселения, улицы или двора.

Работа по формированию комплексных планов ведется в регионе по инициативе врио губернатора Михаила Евраева. Ознакомиться с проектами документов также можно на портале органов власти в разделе https://www.yarregion.ru/Pages/projects/complex/default.aspx. Там же есть форма обратной связи для внесения предложений.

Кроме того, во всех муниципальных районах проходят стратегические сессии, посвященные корректировке этих документов. Жители, депутаты, представители бизнеса, образования и других сфер обсуждают имеющиеся проблемы и предлагают решения по строительству объектов, ремонту дорог, благоустройству и другим направлениям.

– Каждый житель Ярославской области может принять участие в формировании планов развития своего района и региона в целом, – подчеркнул глава региона Михаил Евраев. – Можно принять участие в опросе и внести предложения, а можно это сделать онлайн.

Врио губернатора напомнил, что на основе этих предложений будет сформирован единый план с распределением необходимых мероприятий на несколько лет. Благодаря этому жители смогут быть в курсе, в каком году будут строиться, ремонтироваться или благоустраиваться те или иные объекты.

Также на оперативном совещании была затронуты промежуточные итоги работы группы «Губернаторского контроля». Как рассказал руководитель рабочей группы проекта, помощник главы региона Андрей Скоркин, сейчас особое внимание уделяется проверке качества ремонта дорог. В частности, в Ярославле взяты пробы асфальта во дворах на улицах Павлова, Труфанова, проспекте Толбухина – они соответствуют нормам. По обращениям жителей Тутаева проверили улицу 50-летия Победы – асфальт тоже соответствует нормам.

А вот на улице Панина в Ярославле, на которую выехали по обращениям жителей, результаты исследования показали, что асфальтобетонная смесь не соответствует нормативам.