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Кострома 25 июля 2022 11:20

В Костромской области ожидается гроза с градом

Ветер усилится до 17 метров в секунду
Полина Вачнадзе
В Костромской области сегодня, 25 июля, ожидается ухудшение погоды

В Костромской области сегодня, 25 июля, ожидается ухудшение погоды

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Костромской области сегодня, 25 июля, ожидается ухудшение погоды. По прогнозам синоптиков, в регионе прогнозируется усиление ветра до 17 метров в секунду, дождь и гроза. В некоторых районах возможен град.

Спасатели предупреждают костромичей о возможных опасностях: падении рекламных щитов, башенных кранов, деревьев, сооружений из легких металлических конструкций. Взрослых просят не оставлять детей без присмотра.

Если возникла экстренная ситуация, звоните по номеру 112.

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