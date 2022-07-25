В Костромской области ожидается гроза с градом

В Костромской области сегодня, 25 июля, ожидается ухудшение погоды Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Костромской области сегодня, 25 июля, ожидается ухудшение погоды. По прогнозам синоптиков, в регионе прогнозируется усиление ветра до 17 метров в секунду, дождь и гроза. В некоторых районах возможен град.

Спасатели предупреждают костромичей о возможных опасностях: падении рекламных щитов, башенных кранов, деревьев, сооружений из легких металлических конструкций. Взрослых просят не оставлять детей без присмотра.

Если возникла экстренная ситуация, звоните по номеру 112.