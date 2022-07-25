На «Озерной гривке» в Ярославле продолжил работать прежний подрядчик

Благоустройство «Озерной гривки» в Ярославле продолжит прежний подрядчик. ФОТО: группа "Озёрная гривка ЭКОПАРК Ярославль" ВКонтакте

Благоустройство «Озерной гривки» в Ярославле продолжит прежний подрядчик. Об этом сообщили в мэрии города.

Работы на объекте компания должна была завершить к началу зимы прошлого года. Но подрядчик с этой задачей не справился. Благоустройство перенесли на весну 2022 года, однако, ситуацию это не изменило. В начале мая на объект выехали представители регионального ОНФ, которые пришли в ужас от увиденного.

5 июля на «Озерной гривке» побывали сотрудники ДГХ и Агентства по муниципальному заказу. Рабочих на объекте не было, как и представителей подрядной организации. Компании выдали очередное предписание, но, в связи с тем, что строители не спешили его исполнять, было принято решение расторгнуть с ними муниципальный контракт в одностороннем порядке.

Однако в минувшие выходные местные жители заметили движения на площадке. И это ярославцев не обрадовало: рабочие сняли качели, начали выкорчевывать бордюры и снимать асфальт.

В мэрии пояснили, что это подрядная организация все же приступила к исполнению предписания.

- Все этапы работы, выполненные в прошлом году, приняты не были, поскольку были выполнены некачественно, - сказали в пресс-службе городской администрации.

Судя по всему, печальная история «Озерной гривки» продолжается.