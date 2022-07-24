В Рыбинском районе в двух ДТП с нетрезвыми водителями пострадали дети

Водитель был нетрезв Фото: УМВД по Ярославской области

В Рыбинском районе за выходные произошло два ДТП с нетрезвыми водителями, в которых пострадали дети.

В субботу, 23 июля, в 23:35 на дороге Переборы – Судоверфь 32-летний нетрезвый водитель «Киа Серато» врезался в припаркованную на обочине «Субару Легаси». В столкновении пострадал сам водитель «Киа» и пассажиры этой машины – 33-летняя женщина и 13-летняя девочка. Они все нуждаются в амбулаторном лечении.

- У водителя автомашины «Киа» установлено состояние алкогольного опьянения. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Он отстранен от управления транспортным средством. Автомобиль помещен на спецстоянку, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Вторая авария произошла сегодня, 24 июля, в Рыбинске в 01:40. На улице Целинной у дома №50 «Ниссан Ноут» под управлением 34-летнего водителя съехал с дороги и врезался в деревянный столб железнодорожных путей. В аварии пострадал трехлетний мальчик, который ехал в этой машине. Он находится в больнице.

Машина съехала в кювет Фото: УМВД по Ярославской области

- У водителя автомашины «Ниссан» установлено состояние алкогольного опьянения. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Он отстранен от управления транспортным средством. Автомобиль помещен на спецстоянку, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортных происшествий.