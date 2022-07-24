Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 июля 2022 12:30

«Удар в область сердца»: житель Ярославской области подозревается в убийстве знакомого

Трагедия произошла в Переславле
Анастасия ГОЛУБЕВА
Мужчина скончался на месте происшествия

Мужчина скончался на месте происшествия

Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославской области 49-летний мужчина подозревается в убийстве своего знакомого.

Эта трагедия произошла в Переславле. Местный житель в нетрезвом виде вместе с приятелем находились в квартире на улице Ростовская. В какой-то момент между мужчинами завязалась ссора, которую не получилось решить словами.

Подозреваемый схватился за нож и ударил им 36-летнего знакомого в область сердца. К сожалению, последний скончался почти сразу на месте происшествия.

- В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ