«Удар в область сердца»: житель Ярославской области подозревается в убийстве знакомого

Мужчина скончался на месте происшествия
Фото: СУ СКР по Ярославской области
В Ярославской области 49-летний мужчина подозревается в убийстве своего знакомого.
Эта трагедия произошла в Переславле. Местный житель в нетрезвом виде вместе с приятелем находились в квартире на улице Ростовская. В какой-то момент между мужчинами завязалась ссора, которую не получилось решить словами.
Подозреваемый схватился за нож и ударил им 36-летнего знакомого в область сердца. К сожалению, последний скончался почти сразу на месте происшествия.
- В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.