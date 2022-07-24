«Удар в область сердца»: житель Ярославской области подозревается в убийстве знакомого

Мужчина скончался на месте происшествия Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославской области 49-летний мужчина подозревается в убийстве своего знакомого.

Эта трагедия произошла в Переславле. Местный житель в нетрезвом виде вместе с приятелем находились в квартире на улице Ростовская. В какой-то момент между мужчинами завязалась ссора, которую не получилось решить словами.

Подозреваемый схватился за нож и ударил им 36-летнего знакомого в область сердца. К сожалению, последний скончался почти сразу на месте происшествия.

- В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.