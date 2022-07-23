23 педагога из Ярославской области поедут преподавать в ДНР и ЛНР

Педагоги из Ярославской области поедут учить детей Донбасса Фото: Иван ВИСЛОВ

23 педагога из Ярославской области поедут преподавать в Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом сообщили в департаменте образования региона.

- В связи с корректировкой учебных программ и внедрения новых образовательных стандартов, школам Донбасса понадобится помощь для их внедрения и реализации, - уточнили в департаменте. - В настоящее время Минпрос РФ ведет активное взаимодействие с системами образования ЛНР и ДНР с целью повышения качества образования, включая передачу учебников и повышение квалификации педагогов. В том числе есть инициативы от педагогов, готовых работать лично на местах. Сейчас решаются организационные вопросы по срокам и конкретным деталям пребывания.

Набор педагогов, готовых отправиться в командировку, продолжается. Запись ведет департамент образования региона.