В Костромской области введен режим повышенной готовности из-за жары

Губернатор Костромской области ввел в регионе режим повышенной готовности из-за жары Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Губернатор Костромской области ввел в регионе режим повышенной готовности из-за жары. Он начал действовать в 9 утра 22 июля и продлится до 9 утра 3 августа. Кроме того, в области ожидается повышение класса пожарной опасности.

- В предстоящие дни, по данным Костромского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, будет преобладать сухая и жаркая погода. Температура воздуха – до +32 градусов, - уточнили в пресс-службе областного правительства.

Костромичей просят помнить, что непотушенная сигарета или спички, выброшенная стеклянная бутылка, которая под лучами солнца превратится в линзу, может сейчас привести к пожару. В регионе запрещено разводить костры на придомовых территориях и рядом с лесами, нельзя выжигать сухую траву. За нарушения штрафуют.

На воде также необходимо соблюдать меры осторожности. Не купайтесь в незнакомых местах, не оборудованных для этого. Нельзя заплывать за буйки, подплывать к движущимся судам, лодкам, катамаранам и гидроциклам, прыгать с причалов. Категорически запрещается купаться в алкогольном опьянении. Родителей просят лучше следить за детьми и не отпускать их одних к водоемам.