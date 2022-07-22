В Роспотребнадзоре Ивановской области назвали водоемы, в которых лучше не купаться

Роспотребнадзор Ивановской области назвал водоемы, в которых лучше пока не купаться. Фото: Полина Вачнадзе

Роспотребнадзор Ивановской области назвал водоемы, в которых лучше пока не купаться. Вода не соответствует гигиеническим нормативам в реках Харинка (парк «Харинка») и Талка (парк имени Революции 1905 года), а также в Рубском озере (пансионат «Чайка»).

В 2022 году специалисты регионального Роспотребнадзора проверяют качество воды на 24 водоемах, там, где чаще всего проводят свое время ивановцы. Из 120 проб, отобранных в зонах рекреации, 69 (57%) не соответствуют требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям: запаху, содержанию железа и аммиака. По микробиологическим показателям не соответствуют требованиям 10 проб (8,3%). Превышение бактерий выявлено в реках Уводб, Талка, Волга и Рубском озере. Патогенных микроорганизмов не обнаружено.

Пробы песка соответствуют требованиям нормативов.