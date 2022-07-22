Ярославский депутат обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность введения масочного режима на ЯМЗ

. 20 июля генеральный директор ПАО «Автодизель» подписал приказ «О противоэпидемиологических мероприятиях». ФОТО: страница Елены Кузнецовой ВКонтакте

Депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова просит прокуратуру проверить законность действий руководства моторного завода. 20 июля генеральный директор ПАО «Автодизель» подписал приказ «О противоэпидемиологических мероприятиях».

Согласно документу, на предприятии вновь вводится масочный и перчаточный режим, социальная дистанция, ежедневное измерение температуры сотрудников. Кроме того, работникам рекомендовано информировать руководство о своих поездках за границу. После возвращения они должны предоставить ПЦР-тест, сделанный за свой счет.

- Ко мне обратились работники моторного завода с просьбой помочь им разобраться, законны ли действия работодателя во введению ограничительных мер на предприятии. С 1 июля 2022 года Роспотребнадзором отменены коронавирусные ограничения и никаких новых документов ведомства не наблюдается. А работодатели, считаю, занимаются самоуправством. Направляю запрос в Прокуратуру Ярославской области о проведении проверки на предприятиях, выпустивших такие приказы, - написала на своей странице ВКонтакте Елена Кузнецова.

А вот депутат муниципалитета города Дмитрий Петровский считает, руководство ЯМЗ и ЯЗДА, где также введен масочный режим, действует верно.

- Бесперебойная работа предприятий крайне важна для нашей Победы над фашизмом. Естественно, вспышка вирусной инфекции на предприятии поставит под угрозу планы выполнения заказов для наших военных, для их техники, что, несомненно, поможет фашистам дольше сопротивляться, и больше нанести урон нашим парням, - написал депутат.

Есть в действиях директоров предприятия нарушения, решит прокуратура.