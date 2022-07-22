Миллиард в пустой корзине

Дело Гуровича может стать не только одним из самых громких «ковидных» преступлений, но и, возможно, откроет череду других расследований Фото: Олег ЗОЛОТО

Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий по делу о строительстве моногоспиталя для лечения больных с коронавирусной инфекцией в Мурманской области в 2020 году.

По данным следственного комитета РФ, именно Гурович сначала организовал получение из федерального бюджета более 969 миллионов рублей на эти цели, при этом медицинское учреждение было возведено по типовому проекту без учета климатической зоны. В результате, после завершения строительства, госпиталь не мог эксплуатироваться и был демонтирован, а деньги подрядчик за свою работу получил.

Любопытно, что дело Гуровича может стать не только одним из самых громких «ковидных» преступлений, но и, возможно, откроет череду других расследований в отрасли военного строительства аналогичных госпиталей в стране.

Предпосылки для этого есть.

В конце октября 2021 года в Москве был задержан Евгений Горбачев, руководитель одного из крупнейших застройщиков Минобороны «Главного управления обустройства войск».

Горбачев, в том числе, представлялся, как глава компании АО «Военно-строительная компания» (ныне переименованная в АО «СибирьПромГрупп») - стратегический партнер Минобороны, построившей три моногоспиталя: в городе Кызыл в Туве, военно-морской клинический госпиталь в Североморске и госпиталь в Новосибирске. Все - на основе быстровозводимых конструкций. Сумма, выделенная бюджетом Минобороны на каждый объект – около миллиарда рублей.

А вот еще один, пока широко неизвестный факт: в строительный бизнес Минобороны Евгения Горбачева привел Виталий Прудников, брат которого занимал пост в «Главном управлении обустройства войск».

Утром 6 июня 2022 года Виталий Прудников был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении бюджетных средств на объектах по строительству так называемого «Арктического щита» России на острове Врангеля на мысе Шмидта. В тот же день Прудников дал признательные показания, полностью раскаявшись в содеянном и рассказал о пособничестве Евгению Горбачеву в совершенных им хищениях.

Однако, обо всем по порядку.

В 2014 году Правительство РФ пришло к выводу о необходимости восстановления бывших военных советских баз на мысе Шмидта и острове Врангеля в Чукотском автономном округе.

Под этот проект была разработана федеральная программа «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечение национальной безопасности до 2020 года» и выделены средства из бюджета Минобороны.

Первый тендер на эти цели выиграло «Главное управление инженерных работ №2 при Федеральном агентстве специального строительства», которое, в свою очередь объявило конкурс на выбор субподрядной организации. Его выиграла ООО «РусАльянс Строй», имевшее опыт и необходимый допуск на строительные работы в этой области.

В 2014-2015 года ООО «РусАльянс Строй» получило первый авансовый платеж от заказчика на общую сумму 2,9 миллиарда рублей. Средства были потрачены на разработку проекта, завоз техники, организацию стройплощадки, набор персонала, строительство и запуск первых объектов в эксплуатацию.

В 2015 году ООО «РусАльянс Строй» сдал первый этап работ, предусмотренных государственным контрактом. Руководство и работники «РусАльянс Строя» были награждены государственными наградами.

И что дальше? А дальше – Призраки острова Врангеля. Об этом в следующей нашей публикации завтра. Подписывайтесь на канал @razvedup