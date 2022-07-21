В Иваново подросток получил травмы, упав в открытый колодец

15-летний ивановец сломал позвонки, провалившись в открытый колодец Фото: Иван ВИСЛОВ

На улице Стрелковой в Иваново в колодец ливневой канализации упал 15-летний юноша. Колодец был открыт, но в сумерках молодой человек этого не заметил.

Доставать подростка из канализации пришлось сотрудникам МЧС. Во время падения юноша сломал несколько позвонков и получил ушибы.

- Установлено, что смотровой колодец и ливневая канализационная сеть являются бесхозным имуществом, на чьем-либо балансе не состоят и не обслуживаются. В виду этого следствие усматривает в действиях сотрудников администрации Иваново и ее структурных подразделений неисполнение и ненадлежащее исполнение их должностных обязанностей, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».