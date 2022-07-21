Из-за обрушения колонн «Гостиного двора» может быть возбуждено уголовное дело

Прокуратура Даниловского района завершила проверку по обрушению объекта культурного наследия Фото: Прокуратура Ярославской области

Прокуратура Даниловского района завершила проверку по обрушению объекта культурного наследия. Речь о колоннах «Гостиного двора», который находится на улице Карла Маркса в районном центре. 13 июля во время реставрации здания постройки 1873 года рухнули пять колонн. К счастью, никто из рабочих не пострадал.

«Гостиный двор», как сообщает прокуратура, находится в частной собственности. Владелец начал реставрацию не получив на них разрешения и не утвердив проектную документацию.

- Авторский надзор за проведением работ не осуществлялся. Кроме того, их выполняла не специализированная организация, не имеющая лицензию на реставрационную деятельность, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Материалы проверки были направлены в полицию Даниловского района. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».