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Общество21 июля 2022 13:09

Из-за обрушения колонн «Гостиного двора» может быть возбуждено уголовное дело

Прокуратура завершила проверку
Полина Вачнадзе
Прокуратура Даниловского района завершила проверку по обрушению объекта культурного наследия

Прокуратура Даниловского района завершила проверку по обрушению объекта культурного наследия

Фото: Прокуратура Ярославской области

Прокуратура Даниловского района завершила проверку по обрушению объекта культурного наследия. Речь о колоннах «Гостиного двора», который находится на улице Карла Маркса в районном центре. 13 июля во время реставрации здания постройки 1873 года рухнули пять колонн. К счастью, никто из рабочих не пострадал.

«Гостиный двор», как сообщает прокуратура, находится в частной собственности. Владелец начал реставрацию не получив на них разрешения и не утвердив проектную документацию.

- Авторский надзор за проведением работ не осуществлялся. Кроме того, их выполняла не специализированная организация, не имеющая лицензию на реставрационную деятельность, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Материалы проверки были направлены в полицию Даниловского района. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».

Происшествия: ЧП