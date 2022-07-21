Ростов Великий: всё идет по плану!

Андрей Лось: - Поставлена задача выполнить все и в полном объеме! ФОТО из архива Администрации ГП Ростов

О том, что позволяет сохранять набранный темп даже в условиях «турбулентности» в экономике, нам рассказал глава Ростова Андрей Лось.

- У Ростова Великого - огромные планы, направленные на реконструкцию города, формирование комфортной городской среды. Между тем в плане экономики 2022 год вновь выдался проблемным. Удается ли в этих условиях продолжать продвижение проектов, упорная работа над которыми ведется уже на протяжении нескольких лет? Ведь речь идет об инвестициях, а принято считать, что «деньги любят тишину», о которой сейчас говорить сложно…

- Несмотря на все ситуации, связанные с пандемией, кризисными ситуациями в экономике и санкциями, реализация проектов продолжается.

Признаюсь, что мы очень переживали за проект, реализуемый с банком БРИКС. Напомню, что в рамках программы «Исторические поселения» планируется благоустроить набережную озера Неро и улицу Подозерка (включая замену канализационных сетей), городские валы (создать пешеходный туристический маршрут «Голландская крепость в древнерусском городе»), реконструировать здание городского театра и создать архитектурную подсветку на постройках Ростовского кремля. Причиной для беспокойства стало то, что после начала специальной военной операции банк заявил о приостановке транзакций в Россию. Но в итоге ничего не остановилось. Планировалось, что стадия проектирования завершится этим летом, и сейчас мы действительно заканчиваем проектные работы. Следующий шаг - прохождение госэкспертиз (документы по театру уже направлены). В зимний период пройдут все торги, а весной мы должны выйти на физическое исполнение работ.

Нам повезло, что в БРИКС входят дружественные нам страны, и банк демонстрирует свою надежность в партнерских отношениях.

- Став победителем Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, Ростов Великий начал работать с банком БРИКС больше четырех лет назад. Понятно, что за это время многое изменилось - в том числе и с точки зрения стоимости работ, строительных материалов. «Вписываетесь» ли вы в определенную ранее сумму?

- Такие сложности есть, но в мае по распоряжению администрации Президента РФ была создана межведомственная рабочая группа по формированию культурно-исторического кластера «Ростов Великий», ее возглавил полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Олегович Щеголев. 8 июня в Белой палате Ростовского кремля прошло первое заседание рабочей группы, была поставлена задача: ничего не останавливать, сохранить все объекты и не сокращать объемы планируемых работ. Верю, что такая мощная и убедительная поддержка позволит нам реализовать проект полноценно, при необходимости изыскав дополнительные средства.

- В 2021 году началась реализация проекта «Ростов Великий - духовный центр России», инициаторами которого являются уроженец земли ярославской Вадим Якунин и создатель культурно-исторического центра в селе Вятском Олег Жаров. Даже просто посмотрев в окно вашего рабочего кабинета, можно убедиться, что реконструкция Торговых рядов движется…

- Да, это один из реконструируемых объектов. Люди работают. Была несколько пересмотрена схема внутреннего наполнения Торговых рядов, чтобы сделать создаваемую инфраструктуру наиболее привлекательной и комфортной для горожан и туристов, а также максимально эффективной с точки зрения развития бизнеса, индустрии гостеприимства. Вскоре в работу запускаются еще несколько объектов в центре Ростова Великого. Рад, что наши частные инвесторы действуют очень четко и профессионально.

- Список крупных проектов этим не исчерпывается?

- Еще один масштабный проект связан с инфраструктурным бюджетным кредитом, который правительство Ярославской области направляет на поддержку инвестиционных проектов. Поскольку к нам зашли частные инвесторы, регион выделяет средства в размере 1,3 млрд рублей на модернизацию городской инфраструктуры, которая окружает реконструируемые объекты. Речь идет в первую очередь о дорогах, канализации, водопроводе, а также о проекте «Чистое небо», по которой мы уберем под землю все провода, которые сейчас видны в качестве воздушных линий, - это улучшит внешний вид города и повысит безопасность. Кредит берет и будет погашать регион, а наше дело - в срок и качественно выполнить все работы.

С моей точки зрения такой инфраструктурный кредит - отличный пример того, как государство может поощрить привлечение в город частных инвестиций. А еще очень важен эффект синергии, когда привлеченные средства позволяют не останавливаться и в дальнейшем, создавая комфортную городскую среду.

- Что еще в планах у Ростова, если говорить о его благоустройстве?

- Готовим проектно-сметную документацию по паркам и скверам (у нас их шесть), инженерным сетям. Работы будем проводить также в 2023 году. Так что следующей весной и летом все будет кипеть. Проект БРИКС - это примерно 4 млрд рублей, первый этап проекта «Ростов Великий - духовный центр России» - 1,6 млрд рублей, инфраструктурный кредит - 1,3 млрд рублей…

Пространство вокруг Ростовского кремля превратится в комфортный и насыщенный туристический маршрут. ФОТО из архива Администрации ГП Ростов

- Какие ощущения испытываете, когда все это из мечты начинает превращаться в реально реализуемые объекты?

- Иногда вспоминаю самое начало. Множество задач при отсутствии денег. Начинаешь заходить во всевозможные конкурсы и программы. Рутинная «бюрократическая» работа, составление документации, ожидание при отсутствии видимых результатов. Это нелегко. Первым по-настоящему радостным событием для меня стала проведенная реконструкция Соборной площади. Сейчас приятно видеть, как наши замыслы продолжают воплощаться с открытием Конюшенного двора, реконструкцией Торговых рядов. И понимать, что у нас все готово для дальнейших шагов, выполнения работ «в физике», которые позволят все пространство вокруг Ростовского кремля, включая набережную, превратить в красивый и насыщенный туристический маршрут.

- Выполнение масштабных задач невозможно без единомышленников. Кто они для вас?

- К счастью, у нас сложилась настоящая команда единомышленников. Наверное, это обусловлено тем, какую задачу мы решаем для развития Ростова на годы вперед. Это горожане, общественники, предприниматели, Ростовский кремль. Это наши инвесторы. Это наши коллеги в органах власти. Безусловно, нужно отметить поддержку, которую оказывают руководитель региона Михаил Яковлевич Евраев и наш куратор, заместитель председателя правительства Ярославской области Артем Владимирович Молчанов.

Все это важно. В том числе и в рамках привлечения новых инвестиций. Когда предприниматели видят, что проекты других бизнесменов успешно продвигаются, что их поддерживают в том числе и власти, когда понимают, какое будущее видит и строит город, они тоже активнее принимают решения о вложении средств. У них разные возможности, разные объемы инвестиций, но важна настроенность на позитивный результат. Можно сказать, что это ситуация, когда «акции города растут», обеспечивая его перспективы.

- Как чувствуют себя сейчас промышленные предприятия Ростова?

- Развиваются «Атрус» и «Аронап». Думаю, что стабильным будет «РОМЗ». Приятно, что положительно оценивают результаты своей работы предприятия, в последние годы открывшие свои производства в Ростове - как в рамках территории опережающего социально-экономического развития, так и на иных условиях. Парафинщики, фармацевты, табачники, представители других отраслей - все работают, все стремятся к развитию!

- Спасибо, Андрей Васильевич!