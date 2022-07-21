Пожилых костромичей приглашают на ретро-дискотеку в парк

Летние теплые вечера костромичей приглашают провести в парках города. Изображение: администрация Костромы

Летние теплые вечера костромичей приглашают провести в парках города. И для детей, и для взрослых здесь будут проходить различные программы.

По четвергам и пятницам малышей и родителей ждут на Черниговской набережной и в сквере за филармонией. Тех, кто любит танцевать, приглашают в Берендеевку.

Представители старшего поколения могут провести время на ретро-дискотеке. Для них прозвучит живой вокал и выступят ученики школы танцев «Басари». Программа начнется в 16:00 сегодня, 21 июля.

Юных костромичей с радостью встретят в парке «Заволжье» на Чернигинской набережной. Для них подготовлены мастер-классы по живописи, рукоделию и танцам. Они проходят в 17:00 каждую пятницу.

Развлекательная программа маленьких посетителей ждет и в парке за филармонией. В пятницу, 22 июля, в 16:00 здесь пройдут игры, танцы, соревнования на самокатах, конкурс рисунков на асфальте и многое другое.