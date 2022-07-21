В Ярославской области пресекли работу нелегального банка

Офис нелегального банка работал в Заволжском районе Ярославля Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославской области сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности полиции пресекли деятельность нелегального банка.

По версии следствия, создателями финансовой организации стали три жителя региона: 29-летний рыбинец и ярославцы 36 и 35 лет. Свой офис они открыли в Заволжском районе Ярославля и, не имея лицензии, они предоставляли юридическим лицам и простым гражданам услуги по открытию и ведению счетов.

- Кроме того, подозреваемые за вознаграждение систематически оказывали гражданам и юридическим лицам услуги по незаконному переводу денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций с целью их обналичивания, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

По данным правоохранительных органов, за 2020 год на незаконных банковских операциях задержанные заработали более 20 миллионов рублей.

Во время обыска в офисе изъяли всю компьютерную технику, 39 мобильных телефонов, большое количество банковских карт, оформленных на разные имена.

Создателем нелегального банка грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас все они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.