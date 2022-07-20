Врио губернатора Михаил Евраев: «По дорожному строительству будем работать с опережением»

Глава региона Михаил Евраев поделился с участниками встречи планами по ремонту дорог Ярославля и области в целом. Фото: Правительство Ярославской области

Врио губернатора Михаил Евраев побывал во дворе домов №17а, 17/65 по проспекту Толбухина, который приведут в порядок по программе «Наши дворы». Проект разработан с учетом предложений жителей и утвержден на общем собрании. Здесь предусмотрен ремонт тротуаров, водоотведения, замена бордюров. Также будут восстановлены газоны, установлены лавочки и урны. Подрядчик уже приступил к работам.

– Программа «Наши дворы» будет продолжаться до тех пор, пока мы все дворы не приведем в порядок по всей области – и сельские и городские. Также будем приводить в порядок подъезды к социальным учреждениям, дороги и парки, - сказал глава региона Михаил Евраев. – Но важно не только благоустроить, отремонтировать, но и сохранить то, что сделано. Это зависит от жителей.

Сейчас в Ярославле по программе «Наши дворы» работы ведутся на 64 объектах, контракты заключены по 154 проектам, еще по 60-ти – в стадии подписания.

Участников встречи интересовали планы по ремонту других дорог города и области в целом. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что объемы работ в этом году будут значительно увеличены. В этом сезоне на ремонт региональной транспортной сети по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» направят 9,8 млрд рублей, из них порядка 1,7 млрд – средства 2023 года.

– По дорожному строительству в регионе, и в Ярославле в том числе, будем работать с опережением - будем сдвигать выполнение работ на более ранние сроки, – сообщил глава региона Михаил Евраев. – То есть то, что планировалось в 2024 году, будем делать в 2023-м. То, что планировалось в 2023-м, сдвигается во многом на этот год. Задача – сделать как можно больше объектов в короткие сроки и с должным качеством.

В Ярославле в этом году работы пройдут сразу на нескольких крупных магистралях. В частности, будет отремонтировано 1,8 км Ленинградского проспекта до ТЦ «Альтаир». Уже получено положительное заключение экспертизы, на следующей неделе будет объявлен конкурс.

Кроме того, дополнительно, сверх плана в этом году отремонтируют Волжскую набережную.

– С 9 утра 22 июля на две недели вводится временное ограничение движения автотранспорта в центре города с полным перекрытием проезжей части Волжской набережной на участке от улицы Первомайской до Народного переулка, – цитирует пресс-служба правительства области директора департамента городского хозяйства мэрии Ярослава Овчарова. – Работы по ремонту улицы Советской от Красной площади до улицы Республиканской начнутся чуть позже – после 20 августа.