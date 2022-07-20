В Костромской области будут уничтожать свиней

В деревне Челсма Галичского района Костромской области в ближайшее время не останется ни одного поросенка Фото: Павел МАРТИНЧИК

В деревне Челсма Галичского района Костромской области в ближайшее время не останется ни одного поросенка. Все они будут изъяты у хозяев и, к сожалению, уничтожены. Причина: африканская чума свиней, которую выявили в личном подворье этой деревни.

Специалисты ветеринарной службы проводят комплекс мероприятий для того, чтобы не допустить распространение чумы дальше по региону. По постановлению губернатора области введен карантин в очаге заражения, в угрожаемой зоне (это 20 километров от очага) и в зоне наблюдения (в радиусе 10 километров от границ угрожаемой зоны).

В Галичском районе уже установили два карантинно-пропускных пункта, на которых круглосуточно дежурят сотрудники ветслужбы и полицейские.

- Проводятся ветеринарно-санитарные мероприятия, в том числе дезинфекция въезжающего и выезжающего из неблагополучного населенного пункта транспорта, подворные обходы, информационно-разъяснительная работа с населением, обследование территории вокруг неблагополучного населенного пункта. Выясняются возможные причины заноса инфекции, - сообщили в Управлении ветеринарии Костромской области.