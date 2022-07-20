В Ивановской области накануне Дня толстяка подсчитали количество полных людей

В Ивановской области подсчитали количество толстяков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне Дня толстяка, который отмечается 22 июля, Ивановостат опубликовал информацию о весе жителей региона. И, по сравнению с соседними областями, ивановцев с избыточной массой тела не так и много.

В среднем среди жительниц Ивановской области старше 19 лет никто не страдает от выраженного дефицита массы тела (показатель по России – 0,1%). Недостаток массы имеют 1,8% ивановских женщин, такой же показатель и в целом по стране. Нормальный вес у 39,5% дам Ивановского региона (в России – у 38,1%). Избыточный вес присутствует у 29,8% жительниц области.

В стране лишний вес наблюдается у 34,7% дам. В Ярославской области полненьких женщин 28,3%, во Владимирской – 35,7%, в Костромской – 36,3%. Наибольшее число крупных девушек в Тамбовском регионе – 43,4%.

А вот корпулентных мужчин в Ивановской области достаточно – 43,1%, но все меньше, чем в целом по стране. Общероссийский показатель – 46,9%. В норме масса тела у 32,5% ивановцев, недостает жирка и мышц 0,8% жителям региона.

Во Владимирской области нормальный вес у 33,3% мужчин, в Ярославской и Костромской – у 33,8%. Полных представителей сильного пола в Ярославском региона 43,9%, во Владимирском – 48,7%, в Костромском – 48,3%. Больше всего мужчин с избыточной массой тела проживает в Калужской области – 58,8%.