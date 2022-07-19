В Костромской области можно получить свидетельство о рождении ребенка без посещения ЗАГСа

Получить свидетельство о рождении ребенка можно еще находясь в стенах роддома Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Костромской области получить свидетельство о рождении малыша теперь можно без посещения ЗАГСа, например, прямо в роддоме. Такая возможность появилась благодаря суперсервису «Рождение ребенка». Первым новорожденным, чье рождение зарегистрировали в электронном виде, стал мальчик Степан.

В пресс-службе Управления ЗАГС по Костромской области рассказали, как происходит процедура оформления документа. При рождении малыша в роддоме с согласия мамы оформляется электронный медицинский документ о рождении, который поступает в ее личный кабинет на Госуслугах. Получив уведомление, женщина переходит на услугу по регистрации рождения и заполняет заявление, где указывает имя ребенка. Если малыш появился на свет в браке, то его имя должен согласовать папа. Делается это также на портале Госуслуг.

- Отдел ЗАГС на основании поступившего заявления о рождении и электронного медицинского документа формирует в едином государственном реестре ЗАГС цифровую запись акта гражданского состояния о рождении. В личный кабинет матери ребенка на Госуслугах поступает уведомление о регистрации рождения и сведения о записи акта о рождении, - сообщили в ведомстве.

Если родителям необходимо свидетельство в его привычном, бумажном, виде, то они его могут получить, обратившись в ЗАГС.

Как уточнили в пресс-службе Управления, ежедневная рассылка сведений о рождении в уполномоченные государственные органы автоматически запускает целый комплекс услуг, связанных с рождением ребенка - проактивное присвоение ИНН и СНИЛС ребенку, выплата материнского капитала, запись в детский сад и оформление пособий.