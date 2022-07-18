В Костроме 18 июля ожидается гроза с градом

На Кострому идет непогода Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На Кострому идет непогода. По прогнозам центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 июля ожидается дождь, гроза, возможен град. Порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду. И такая обстановка сохранится до утра 19 июля.

По информации пресс-службы администрации Костромы, возможны подтопление территорий, которые находятся в низинах, отключение электричества, падение рекламных щитов и деревьев. Городские власти просят костромичей быть осторожными и соблюдать меры безопасности.