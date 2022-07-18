В Иванове будут проходить открытые тренировки по шахматам

В ивановском парке будут проходить тренировки по шахматам. ФОТО: администрация города Иваново

В Иванове в рамках спортивного проекта «Чемпион 37» будут проходить открытые тренировки по шахматам. Об этом рассказали в городской администрации.

Шахматистов ждут каждую субботу у детского городка в парке культуры и отдыха имени В.Я.Степанова. Тренировки и мастер классы, организованные ивановской городской федерацией шахмат, будут проходить с 14:00 до 18:00.

- Стабильно 30-40 человек присутствуют на каждой тренировке. В Иванове большое количество любителей этой древнейшей игры, - сказал председатель городского комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Игорь Баранов.

Присоединиться к играющим могут все желающие: тут им расскажут о всех правилах и тонкостях игры и даже дадут сыграть партию.