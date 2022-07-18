20 тысяч специалистов лишатся работы: в Госдуме в первом чтении приняли скандальный законопроект «О рекламе»

Изменения, принятые в закон, лишат городские бюджеты выручки от торгов на право размещения рекламных конструкций Фото: Михаил ФРОЛОВ

8 июля в Госдуму был внесен, а 15 числа уже рассмотрен и принят в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе». Цель закона – создание единого оператора, регулирующего работу рынка наружной рекламы. Эта организация будет устанавливать и эксплуатировать рекламные конструкции, а также контролировать объявления, которые публикуют пользователи в Интернете. Задача, согласно пояснительной записке, - обеспечить равные условия распространения цифровой рекламы и защитить билборды и электронные сервисы от хакерских атак.

После того, как 266 депутатов Госдумы проголосовали «за» принятие законопроекта в первом чтении, 95 «против», а четверо воздержались, многие сотрудники рекламной отрасли уже приготовились паковать чемоданы. Другие же решили воспользоваться временем, которое есть до рассмотрения законопроекта во втором чтении, и изменить ситуацию.

По мнению большинства специалистов, занятых в рекламной сфере, закон, если он будет принят, ликвидирует порядка 90% федеральных и локальных участников рынка наружной рекламы. Таким образом, работу потеряют примерно 20 тысяч высококвалифицированных специалистов.

- Это произойдет, когда единый оператор получит право размещать свои цифровые рекламные конструкции на всех ключевых локациях в каждом субъекте РФ и установит монопольно высокую цены на размещение рекламы на них. Снизятся возможности рекламодателей по размещению рекламы своей продукции. Это приведет к дополнительной социальной напряженности в период экономической нестабильности, - считают специалисты.

Нововведения приведут к бесконтрольному появлению рекламных конструкций в исторических центрах, в том числе, и на объектах культурного наследия Фото: Евгения ГУСЕВА

Какие еще аргументы «против» приводят сотрудник рекламной сферы? Причин для того, чтобы отклонить законопроект немало. Например, закон лишит городские бюджеты выручки от торгов на право размещения рекламных конструкций, а муниципалитеты - возможности влиять на внешний облик улиц.

- Законопроект приведет к бесконтрольному появлению рекламных конструкций в исторических центрах, в том числе, и на объектах культурного наследия. Несоблюдение ГОСТов чревато аварийными ситуациями, - считают операторы наружной рекламы.

Кроме того, по мнению работников рекламной отрасли, создается опасный прецедент, когда контроль за информацией возлагается на коммерческую организацию, которая к тому же является участником рынка. Федеральные и региональные власти в случае нарушений не смогут оперативно вмешаться и приостановить ее работу, так как отсутствуют конкуренты. Таким образом, нарушения могут остаться безнаказанными и есть риск распространения недостоверной информации. На этом участники рынка рекламы делают особый акцент.

- Авторы инициативы обосновывают целесообразность введения единого оператора желанием предотвратить распространение недостоверных сведений. Однако законодательством уже предусмотрен полный контроль государства за размещением информации. Любой оператор в случае нарушений может быть лишен права осуществлять свою деятельность. До сегодняшнего дня на рынке цифровых рекламных конструкций не было ни одного случая вывода контента, содержащего недостоверную информацию или угрожающего национальной безопасности, - утверждает специалисты.

А вот завязка на Едином операторе, по сути, эти риски как раз и создает. При любой успешной кибератаке нежелательный контент появится не на одном экране, а сразу на всех экранах страны. По мнению рекламщиков, как только продвигаемая в законе система заработает, единая сеть станет целью номер один для всех хакеров мира.

Обосновывая свою точку зрения, участники рынка наружной рекламы просят не принимать изменения в закон «О рекламе». Во всяком случае, в том виде, в котором он существует сейчас.