Изменился сайт правительства Ярославской области

На сайте правительства Ярославской области началась масштабная модернизация. Скриншот с сайта правительства Ярославской области

На сайте правительства Ярославской области началась масштабная модернизация. Адрес его остался прежним, изменился внешний вид, обновлены главная страница и основные разделы, были добавлены новые рубрики. Инвесторам и туристам теперь не нужно долго искать необходимую им информацию – она находится на главной странице. Здесь же – раздел для обращения граждан и горячие линии по вопросам отопления.

В разделе «Услуги и сервисы» можно решить вопрос с зачислением ребенка в детский сад и школу, найти работу, записаться на прием к врачу или на экскурсию и многое другое. С сегодняшнего дня работает и мобильная версия сайта.

На следующем этапе будут модернизированы страницы региональных департаментов.