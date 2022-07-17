В Рыбинске пройдет фестиваль «Джаз на родном языке»

Зрителей фестиваля ждет много всего интересного Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске пройдет второй фестиваль «Джаз на родном языке». Мероприятие будет проходить с 4 по 6 августа.

- В этом году программа мероприятия включает авторскую джазовую песню, этнофьюжн, джазовые версии советских песен. А также организаторы устроят джазовый перформанс на стихи Владимира Маяковского, - сообщили в администрации Рыбинска. - Идея создания проекта «Джаз на родном языке» принадлежит известному музыканту Стасу Майнугину. Мысль объединить музыкантов, использующих традиции джазового исполнительства и русский язык, родилась у артиста несколько лет назад.

Что ждет зрителей фестиваля? Об этом рассказали в администрации города.

Фестиваль «Джаз на родном языке» откроется 4 августа. В этот день перед зрителями выступят Виктор Колесов гитара, вокал (Вологда) и Dimetric band (Рыбинск). «Круглый бенд» Алексея Круглова (Москва) с перфомансом «Люблю» на стихи Владимира Маяковского.

5 августа рыбинцев ждет знакомство с творчеством Александры Штерн и квартетом Вадима Майнугина (Ярославль). А также с Екатериной Черноусовой. Завершит концертную программу пятницы рыбинский джаз-оркестр имени Аркадия Шацкого под управлением Олега Громова.

6 августа в программе выступления ансамбля Стаса Майнугина (Ярославль) и Петра Востокова, труба (Москва). Петр Востоков — руководитель Большого джазового оркестра. В этом году коллектив осуществлял музыкальное оформление телешоу «Большой джаз» на канале Культура. Также в программе выступление группы «Приморский парк» (Севастополь), Людмилы Сваровской и квинтета Алексея Подымкина (Москва).

Зрителей ждут на концертную программу с 18:00 до 21:00 4, 5, и 6 августа. Место проведения балюстрада в Волжском парке.