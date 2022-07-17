54 человека стали победителями кадрового проекта «Ярославский резерв»

Врио губернатора Михаил Евраев, выступая на церемонии награждения, отметил, что кадровый проект «Ярославский резерв» имеет огромное значение для региона. Фото: Правительство Ярославской области

На торжественном мероприятии перед участниками выступили временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев и председатель Наблюдательного совета Регионального кадрового проекта «Ярославский резерв», ректор ЯрГУ имени П. Г. Демидова, заместитель председателя Комиссии по развитию высшего образования и науки Общественной палаты РФ Александр Русаков.

В своем выступлении глава региона Михаил Евраев отметил, что проект имеет большое значение для региона.

- Мы собрали важные данные по кадровому потенциалу нашей области, выявили тех, кто уже сейчас готов пополнить кадровый резерв и даже приступить к работе. Вновь подтвердили эффективность своих методик и критериев оценки наши партнеры со стороны президентской платформы «Россия – страна возможностей». Участники получили оценку своего профессионального уровня и рекомендации по дальнейшему развитию; финалисты заявили о себе и, безусловно, привлекли внимание крупных работодателей и деловых партнеров, а 54 финалиста показали лучшие результаты и стали победителями, - подчеркнул он, отметив, что среди победителей 31 участник из Ярославской области. - Пришло время кадровых решений. Многие финалисты обратили на себя внимание. Мы уже начали прорабатывать предложения для наиболее отличившихся победителей с учетом актуальных задач в системе руководства регионом. Уже в ближайшее время состоятся первые 10–15 назначений победителей, затем пройдут еще несколько волн назначений – будем работать в этом направлении с победителями и финалистами «Ярославского резерва».

Председатель Наблюдательного совета Александр Русаков, в свою очередь, выразил надежду на то, что проект будет способствовать развитию и образовательной системы. Он также напомнил, что главной целью проекта был поиск и отбор перспективных руководителей, обладающих высоким интеллектуальным потенциалом, лидерскими качествами и управленческими компетенциями.

Все финалисты проекта войдут в состав экспертного клуба под руководством губернатора Ярославской области, деятельность которого будет сосредоточена на разработке и экспертной проработке проектов и инициатив с их последующим рассмотрением правительством региона.

Правительство области напоминает, что проект «Ярославский резерв» стартовал 9 марта текущего года. Всего на него были зарегистрированы 14 565 участников, по результатам дистанционного этапа приглашение в финал получили 332 человека. По итогам финала, прошедшего в формате оценочной конференции, было определено 54 победителя. Подобный кадровый проект был реализован в регионе впервые.