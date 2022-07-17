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Общество17 июля 2022 14:43

54 человека стали победителями кадрового проекта «Ярославский резерв»

17 июля в Ярославле состоялась церемония награждения победителей инициированного главой региона Михаилом Евраевым кадрового проекта
Мария СОКОЛОВА
Врио губернатора Михаил Евраев, выступая на церемонии награждения, отметил, что кадровый проект «Ярославский резерв» имеет огромное значение для региона.

Врио губернатора Михаил Евраев, выступая на церемонии награждения, отметил, что кадровый проект «Ярославский резерв» имеет огромное значение для региона.

Фото: Правительство Ярославской области

На торжественном мероприятии перед участниками выступили временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев и председатель Наблюдательного совета Регионального кадрового проекта «Ярославский резерв», ректор ЯрГУ имени П. Г. Демидова, заместитель председателя Комиссии по развитию высшего образования и науки Общественной палаты РФ Александр Русаков.

В своем выступлении глава региона Михаил Евраев отметил, что проект имеет большое значение для региона.

- Мы собрали важные данные по кадровому потенциалу нашей области, выявили тех, кто уже сейчас готов пополнить кадровый резерв и даже приступить к работе. Вновь подтвердили эффективность своих методик и критериев оценки наши партнеры со стороны президентской платформы «Россия – страна возможностей». Участники получили оценку своего профессионального уровня и рекомендации по дальнейшему развитию; финалисты заявили о себе и, безусловно, привлекли внимание крупных работодателей и деловых партнеров, а 54 финалиста показали лучшие результаты и стали победителями, - подчеркнул он, отметив, что среди победителей 31 участник из Ярославской области. - Пришло время кадровых решений. Многие финалисты обратили на себя внимание. Мы уже начали прорабатывать предложения для наиболее отличившихся победителей с учетом актуальных задач в системе руководства регионом. Уже в ближайшее время состоятся первые 10–15 назначений победителей, затем пройдут еще несколько волн назначений – будем работать в этом направлении с победителями и финалистами «Ярославского резерва».

Председатель Наблюдательного совета Александр Русаков, в свою очередь, выразил надежду на то, что проект будет способствовать развитию и образовательной системы. Он также напомнил, что главной целью проекта был поиск и отбор перспективных руководителей, обладающих высоким интеллектуальным потенциалом, лидерскими качествами и управленческими компетенциями.

Все финалисты проекта войдут в состав экспертного клуба под руководством губернатора Ярославской области, деятельность которого будет сосредоточена на разработке и экспертной проработке проектов и инициатив с их последующим рассмотрением правительством региона.

Правительство области напоминает, что проект «Ярославский резерв» стартовал 9 марта текущего года. Всего на него были зарегистрированы 14 565 участников, по результатам дистанционного этапа приглашение в финал получили 332 человека. По итогам финала, прошедшего в формате оценочной конференции, было определено 54 победителя. Подобный кадровый проект был реализован в регионе впервые.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ