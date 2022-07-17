В Ярославскую епархию привезут мощи Сергия Радонежского

Ярославцы смогут увидеть мощи Сергия Радонежского. ФОТО: Ярославская митрополия

В Ярославскую епархию на 21 и 22 июля привезут мощи преподобного Сергия Радонежского. Принесение святыни приурочено к юбилейной дате — в 2022 году Русская Православная Церковь отмечает 600-летие со дня обретения честных мощей преподобного Сергия.

- Согласно запланированному маршруту, ковчег будет принесен по меньшей мере в 50 епархий, в каждой из которых пробудет два дня. Общая протяженность маршрута составит около 30 000 километров, - сообщили в пресс-службе Ярославской митрополии Русской Православной Церкви.

Расписание пребывания ковчега с мощами в Ярославской епархии:

21 июля

- 8.30 - Встреча ковчега с мощами в Казанском соборе Казанского женского монастыря Ярославля.

- 9.00 - Божественная литургия. Молебен перед ковчегом с мощами преподобного Сергия.

- 17.00 - Вечернее богослужение в Казанском соборе Казанского женского монастыря Ярославля.

- 19.30 - Крестный ход из Казанского монастыря до Речного вокзала.

- 20.00 - Отплытие теплохода по реке до Толгского женского монастыря.

- 20.30 - Встреча ковчега с мощами у стен Толгского монастыря. Молебен с акафистом в Введенском соборе Толгской обители

22 июля

- 7.00 - Божественная литургия. Молебен с акафистом перед ковчегом с мощами (Толга).

- 14.00 - Проводы ковчега с мощами (Толга).