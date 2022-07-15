В лагере Переславского района детей-сирот кормили некачественной едой

В детском лагере выявлены нарушения. ФОТО: Михаил Крупин

В Переславском районе 13 июля прошли проверки летних лагерей. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин обнаружил существенные нарушения в качестве еды, которую давали детям.

- В ходе проверки выявлены грубые нарушения при организации питания в лагере, где отдыхают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения: выдача готовой пищевой продукции производится без отбора суточных проб, приготовление пищи осуществляется не в соответствии с цикличным меню, нарушен порядок хранения продуктов, кроме того обнаружены продукты с истекшим сроком годности, - сообщил Михаил Крупин.

Помимо этого, выяснилось, что несколько лагерей не входят в реестр организаций для детского отдыха.

Информация о нарушениях будет направлена в полицию для разбирательства.

- В период подготовки и начала летней кампании 2022 года прокурорами проведено свыше 70 проверок работы таких организаций, в ходе которых выявлено порядка 150 нарушений законодательства. В целях их устранения внесено свыше 30 актов прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Меры прокурорского реагирования принимались по фактам нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, включая организацию питания детей и наличие мусора на территориях; нарушения требований по обеспечению пожарной безопасности и охране объектов отдыха; ненадлежащем кадровом обеспечении проверяемых организаций.