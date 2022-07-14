В Ярославской области за сутки из окон выпали трое детей

Проводится доследственная проверка Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ярославской области вчера, 13 июля, в разных городах региона из окон выпали трое детей.

В Ярославле с пятого этажа дома на Кучерском переулке из окна выпал пятилетний мальчик. В Рыбинске с третьего этажа дома на улице Качалова упала полуторагодовалая девочка. В Тутаеве с первого этажа дома на улице Толбухина выпала трехлетняя девочка.

Все трое детей живы, врачи оказали им всю необходимую помощь.

- По факту произошедшего следственным отделом по Кировскому району города Ярославль, Заволжским и Рыбинским межрайонными следственными отделами регионального следственного управления организованы доследственные проверки. Выясняются все обстоятельства происшедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения, а также дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность детей, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Сотрудники полиции призывают родителей не оставлять маленьких детей без присмотра в комнате в открытыми окнами.

- Всего с начала июня в регионе зарегистрировано 10 подобных фактов, когда дети получали травмы в результате выпадения из окон, - подчеркнули в УМВД России по Ярославской области. - Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних напоминают, что недопустимо оставлять малолетних детей одних в комнате, где открыты балконная дверь или окно, даже при наличии москитной сетки (она не способна выдержать вес ребенка). Также следует убрать от окон табуретки и стулья, а оконные ручки лучше снабдить специальными замками.