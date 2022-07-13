Две жительницы Рыбинска подозреваются в экстремизме

Была обнаружена экстремистская литература Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославской области 45-летняя и 66-летняя жительницы Рыбинска подозреваются по статье «Участие в деятельности религиозной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности». Преступление выявили сотрудники регионального отделения УФСБ.

Верховным судом РФ религиозная организация Свидетелей Иеговы в 2017 году была признана экстремистской и ликвидирована. Подозреваемые женщины были участники местной религиозной организации «Свидетели Иеговы города Рыбинска Ярославской области».

- Достоверно зная о вышеуказанном решении, подозреваемые и иные неустановленные лица в 2021 году, принимали участие в собрании указанной запрещенной организации посредством сети «Интернет» путем видео-конференц-связи, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области при содействии сотрудников региональных управлений МВД России, ФСБ России и Росгвардии были проведены полномасштабные обыски в городе Рыбинске Ярославской области, в ходе которых были изъяты имеющие значения для уголовного дела документы и предметы.

Расследование уголовного дела продолжается.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий изъята литература экстремистского содержания и другие материалы, свидетельствующие о противоправной деятельности подозреваемых лиц, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.