В Костромской области двое мужчин на угнанной машине сбили подростка и беременную девушку

Злоумышленники угнали "Ниву" Фото: СУ СКР по Костромской области

В Костромской области 37-летний и 48-летний жители города Неи признаны виновными по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения».

В прошлом году, 28 октября, мужчины были пьяны и решили угнать чужую машину «Нива». Во время их катаний на угнанном автомобиле, злоумышленники сбили подростка и беременную девушку. После этого они сразу скрылись с места ДТП.

Оба несовершеннолетние попали в больницу с тяжелыми травмами, девушка потеряла ребенка.

- Приговором суда 48-летнему осужденному с учетом опасного рецидива преступлений назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года, второму осужденному назначено 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе СКР по Костромской области.