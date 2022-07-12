В Ярославле из окна третьего этажа выпал годовалый мальчик

Проводится доследственная проверка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле сегодня, 12 июля, в Заволжском районе из окна выпал годовалый мальчик.

Ребенок упал с третьего этажа жилого дома на улице Серго Орджоникидзе, он, к счастью, остался жив. Очевидцы пишут, что малыша отвезли в больницу.

- По факту произошедшего Заволжским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления организована доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность ребенка, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.