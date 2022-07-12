В Костромской области судили мужчину, из-за неосторожности которого погиб человек

Трагедия произошла около деревни Шушкодом Фото: Евгения ГУСЕВА

В Костромской области 68-летний житель Буйского района признан виновным по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В прошлом году 31 октября мужчина со своим 63-летним знакомым пошли в лес около деревни Шушкодом Буйского района. Там они занялись заготовкой прикорма для диких животных, чтобы после этого пойти на охоту.

Мужчина начал пилить осину, не посмотрев, где находится его приятель. По трагической случайности ветка дерева упала прямо на 63-летнего костромича.

- В результате чего он получил травму грудной клетки с переломами ребер и повреждением внутренних органов. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе СКР по Костромской области. - Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.