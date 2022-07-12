В Ивановской области двое детей находятся в тяжелом состоянии после падания из окон

Дети находятся в больнице. ФОТО: СУ СКР по Ивановской области

В Ивановской области 11 июля сразу двое детей выпали из окон.

В городе Комсомольск пятилетний мальчик выпал с пятого этажа. Он был дома вместе с мамой, но в какой-то момент женщина отвлеклась, а ребенок залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна. В тяжелом состоянии его отвезли в больницу.

В Иванове двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа, также облокотившись на москитку. В это время родители малыша находились на кухне. Ребенок находится в больнице с тяжелыми травмами.

- В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность ребенка, и принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.