Глава региона Михаил Евраев: «Жители должны понимать, что и зачем делает власть»

Врио губернатора Михаил Евраев: - Я уверен, мы все проблемы поэтапно решим и в ЖКХ, и в здравоохранении, и в благоустройстве, и в дорожном строительстве. Фото: Правительство Ярославской области

Ярославль ждет эффективного управления

Во время сессии врио губернатора Михаил Евраев обсудил с представителями общественности и депутатами муниципалитета Ярославля вопросы взаимодействия жителей и муниципальной власти при реализации проектов развития территорий.

Стратегическая сессия - это что-то вроде мозгового штурма. На столах - исчерченные фломастерами огромные листы бумаги с планами, схемами, графиками. Участники объединяются в команды по районам и обсуждают их проблемы, а затем презентуют свои предложения. Постоянный обмен мнениями, идеями и контактами.

И, конечно, особое внимание - позиции главы региона. Насколько он нацелен на взаимодействие с горожанами, с ярославцами?

- Проведение стратегических сессий имеет большое значение. Как минимум это заставляет всех задуматься над тем, что мы делаем, куда мы идем, каковы наши планы, что мы хотим от развития города, области. А как максимум - не просто проанализировать проблемы, а вырабатывать четкие решения по ним и приступать к их реализации, - отметил врио губернатора Михаил Евраев. - Люди в Ярославле и в области в целом ждут повышения эффективности управления и на муниципальном уровне, и на областном по всем направлениям. Я уверен, мы справимся с этой задачей, мы все проблемы поэтапно решим- и в ЖКХ, и в здравоохранении, и в благоустройстве, и в дорожном строительстве.

По словам главы региона, на решение этой задачи среди прочего направлен кадровый проект «Ярославский резерв». Кроме этого, будет введена ежегодная оценка работы сотрудников органов власти и на уровне области, и на уровне муниципалитетов, в том числе со стороны жителей.

Все должно быть четко и ясно

В ходе стратегической сессии участники сформировали предложения, которые позволят выстроить более эффективный диалог между жителями и представителями власти всех уровней. В числе ключевых - повышение открытости работы власти перед жителями.

Среди инструментов повышения открытости власти - публичное обсуждение стратегических планов развития каждого района, города и области в целом на пять лет.

- Жители должны понимать, что и зачем делает власть - куда мы идем и что планируем, что будет происходить в их районе, и спрашивать с тех, кто за это отвечает, - сказал глава Ярославской области Михаил Евраев. - Это вопрос не просто понимания, это вопрос ответственности.

Еще один важный фактор открытости - цифровизация. Врио губернатора Михаил Евраев отметил необходимость создания единого ресурса, где бы любой желающий смог найти всю информацию о стратегии как муниципального образования, так и региона.

- Все должно быть в понятной, четкой, ясной форме разбито по годам. Именно так мы эти программы будем принимать, так они будут потом реализовываться вместе с людьми, - сказал глава региона.

В ходе стратегсессии участники сформировали предложения, которые позволят выстроить эффективный диалог между жителями и представителями власти всех уровней. Фото: Правительство Ярославской области

Участники также выступили с предложениями о повышении роли муниципалитетов, расширении их полномочий, создании нового инструмента коммуникации власти и общества. Им может стать общественное движение, которое, по мнению участников, будет ключевым органом, принимающим важные решения от имени горожан.

Погружение в практику

Сергей Калинин, депутат муниципалитета, на наш вопрос о целях своего участия в стратегической сессии ответил так:

- Я и мои коллеги обсуждаем «болевые точки» города, а также механизмы работы органов местного самоуправления, исполнительной власти вместе с другими участниками сессий не в формате лекций или нотаций, а в живом разговоре, совместном поиске идей и решений. Очень важно, что в работе сессий принимают участие первые лица - начиная с главы региона Михаила Яковлевича Евраева. Они анализируют услышанное, дают свои комментарии, а иногда и развивают прозвучавшие мнения и идеи, касающиеся стратегии развития Ярославля, взаимодействия между властью и обществом.

«Это должно сработать!»

Ну, а что думают участники сессий, имеющие большой опыт в своей профессиональной деятельности, а теперь решившие заняться проблемами города и горожан? Какие аспекты жизни Ярославля им было наиболее интересно рассмотреть и обсудить?

- Важно, чтобы жители города были причастны к формированию будущего облика Ярославля, - говорит Вера Чернявская, директор АО «Управдом Дзержинского района». - Необходимо объединить жителей города и дать им возможность напрямую влиять на решение, определяющее, каким будет город, район, двор. Именно горожане должны стать главными заказчиками работы городской власти. Основные проблемы города тесно связаны с проблемами его жителей. Основная задача - решить вопросы благоустройства дворов МКД. При этом по собственному опыту могу сказать: многолетнее взаимодействие с неравнодушными жителями, активами домов дает свой положительный результат в решении проблем.

- Сегодняшняя сессия уже третья, в которой я приняла участие, - поясняет Жанна Берестовая, директор МОУ «Средняя школа № 49». - Первая была посвящена сфере образования, которая мне близка как директору школы. На второй обсуждались перспективы развития Кировского и Ленинского районов города Ярославля - для меня это очень актуально, поскольку я сама живу в Кировском районе и постоянно работаю с другими жителями города. Третья сессия посвящена модернизации муниципального управления, обсуждалось много вопросов, связанных со взаимодействием органов власти и жителей. Мне очень понравилась идея создания на уровне города внепартийного общественного объединения. Думаю, это должно сработать, ведь и в работе нашей школы очень большую роль играет общественная составляющая, когда мы взаимодействуем с тремя поколениями: школьниками, их родителями, бабушками и дедушками. Такая организация в нашей школе - это управляющий Совет. Эти же люди являются и жителями района, многие - избирателями, и я знаю, что работать с ними можно очень эффективно. Главное - слышать их проблемы, выносить на более высокий уровень, вместе обсуждать, находить решения и обеспечивать контроль за их исполнением.

Удастся ли в Ярославле повысить степень эффективности работы? Жанна Берестовая отмечает:

- Могу сказать, что мне очень импонирует заинтересованность в стратегических сессиях главы региона. В двух из трех сессий, на которых я была, глава региона Михаил Яковлевич Евраев участвовал лично, работал вместе с нами, анализировал выдвигавшиеся идеи. Обнадеживает и то, что в итоге стало понятно: у всех участников стратегических сессий сложилось схожее видение задач, не противоречат друг другу и предлагаемые варианты их решения. Это значит, что мы можем вместе сформулировать свои предложения относительно концепции развития и участвовать в ее реализации.