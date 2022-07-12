В Ярославле вынесли приговор бывшему инспектору СИЗО-1, которого обвиняли во взяточничестве

Бывший инспектор проносил в СИЗО-1 мобильные телефоны Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле 38-летний бывший младший инспектор 1 категории дежурной службы СИЗО-1 признан виновным по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия, в крупном размере».

В период с 2018 года по 2019 год мужчина познакомился с арестованным, находящимся в СИЗО-1. Чуть позже последний освободился и решил помочь своим знакомым, оставшимся за решеткой.

В октябре 2019 года он предложил бывшему инспектору на постоянной основе передавать арестованным приятелям мобильные телефоны. За это он пообещал сотруднику СИЗО-1 переводить на карту крупные суммы денег.

- Всего с октября 2019 по июнь 2021 года на расчетные счета обвиняемого были перечислены денежные средства в размере более 820 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов 100 тысяч рублей с лишением права занимать должности на срок 4 года.