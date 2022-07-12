В Заволжском районе Ярославля увеличили количество полос для поворотов машин

Автомобили смогут проехать по Юбилейному мосту Фото: Иван МАКЕЕВ

В Заволжском районе Ярославля из-за ремонта Октябрьского моста увеличили количество полос для поворотов машин.

Где конкретно?

В мэрии города сообщили, что увеличено количество полос для поворота налево с проспекта Авиаторов на проспект Машиностроителей. Кроме этого, увеличено количество полос для поворота направо с проспекта Машиностроителей на проспект Авиаторов при движении в сторону улицы Космонавтов.

— Данные изменения связаны с перераспределением транспортных потоков и фактической интенсивности движения транспортных средств в связи с ремонтными работами на Октябрьском мосту, что позволит личному транспорту двигаться на Юбилейный мост, — сказал директор городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

Помимо этого, на некоторых перекрестках города изменились режимы работы светофоров. Это касается следующих улиц:

— проспект Ленина — улица Республиканская; — улица Республиканская — ООТ «Красный маяк»; — проспект Авиаторов — остановка общественного транспорта «Яковлевское» (желтое мигание); — проспект Авиаторов — проспект Машиностроителей; — улица Урочская, в районе дома №3 по улице Дачная; — проспект Октября — ООТ «Лакокраска»; — улица Добрынина в районе дома №10; — улица Чкалова — улица Добрынина; — улица 3-я Яковлевская — дорога к Областной больнице.