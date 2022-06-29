«Не видел такого ажиотажа никогда»: в Ярославле открылись рестораны на месте "Макдоналдсов"

В Ярославле открылась сеть ресторанов "Вкусно и точка" Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

В Ярославле 27 июня открылись три ресторана быстрого питания «Вкусно и точка». В соцсетях в день открытия появлялись кадры огромных очередей, люди ждали на улице, чтобы попробовать бургеры и картошку фри. Примерно так же было на открытии первого «Макдоналдса» в Москве 31 января 1990 года. Машины занимали половину проезжей части, стоя в кассы обслуживания для автомобилей. В общем, для ярославцев открытие «Вкусно и точки» стало знаковым событием.

Интерьер внутри ресторана практически не изменился Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Корреспондент КП-Ярославль поговорил с сотрудником ресторана и узнал об изменениях, произошедших в сети быстрого питания.

- В чем разница между «Макдоналдсом» и новой сетью?

- Мне кажется, что разницы особо нет. Интерьер не поменялся, только логотип. Он присутствует на ПИН-падах, киосках самообслуживания и так далее. Поменялись, конечно, само название и позиции в меню.

Логотип предприятия можно увидеть на деталях интерьера Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

- Как изменился ассортимент любимого многими бренда?

- Убрали «Биг Мак», «Биг Тейсти, «Макфлурри», но это только пока. В целом, большая часть меню осталась прежней.

- Повысились ли цены? На сколько?

- Повысились, но незначительно и не на все. Например, на наггетсы вообще не поменялась цена. Какие-то бургеры стали дороже на 5-10 рублей.

- Поставщики продукции те же или другие?

- Поставщики, как были, так и остались – российские.

Утром можно спокойно присесть без очереди Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

- С чем, на ваш взгляд, связан ажиотаж с открытием?

- Я думаю, это связано с интересом. Люди думали: «Я приду на открытие одним из первых в первый день, значит я какой-то особенный». За все время работы я не видел такого ажиотажа никогда.

- Как прошел первый день для сотрудников?

- День прошел очень напряженно, у нас были смены по 10-12 часов. У сотрудников не было свободной минутки, так как поток посетителей был нескончаемым. Очень много народу, некоторые нервничали из-за того, что долго ждали заказ. Со мной были коллеги, с которыми приятно и комфортно работать, они скрасили все непредвиденные и напряженные моменты. Все зависит от коллектива в такие дни. Конечно, я устал очень сильно, так как я уже сказал, количество гостей оказалось огромным.