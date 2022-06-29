«Губернаторский контроль» ярославцам в помощь

Врио губернатора Михаил Евраев с членами рабочей группы «Губернаторский контроль» во время проверки социально значимых объектов в Рыбинске. Фото: Правительство Ярославской области

Всего за три месяца рабочая группа «Губернаторского контроля» выезжала в районы уже более 60 раз. Из них 40 - по обращениям ярославцев. В Ростовском, Даниловском, Ярославском, Тутаевском, Гаврилов-Ямском, Угличском, Брейтовском, Некрасовском, Борисоглебском районах, Рыбинске, Ярославле, Переславле-Залесском участники «Губернаторского контроля» посетили более сотни объектов, и проект уже доказал свою эффективность. Об этом, и не только, разговор с руководителем рабочей группы «Губернаторского контроля» Андреем Скоркиным.

Каждый рубль на счету

- Андрей Валерьевич, почему возник проект «Губернаторский контроль» и в чем состоит его задача?

- Когда врио губернатора Михаил Евраев приступил к исполнению своих обязанностей, у него эта идея появилась практически сразу. Глава региона один, а объектов много, поэтому, конечно, уследить за всем невозможно, поэтому требуется достоверная информация о том, насколько быстро и точно выполняются его поручения, как их отрабатывают департаменты и муниципалитеты, есть на объектах проблемы или нет, чтобы принять оперативные решения на опережение. Врио губернатора Михаил Евраев поставил перед нами задачу - стать эффективным механизмом соблюдения качества и сроков исполнения мероприятий, реализуемых в рамках государственных программ Ярославской области.

- Кто входит в рабочую группу проекта?

- Сначала нас было четыре человека - сотрудники правительства, потом присоединилась члены региональной Общественной палаты, коллеги из профильных департаментов. Общественная палата рекомендует нам активных граждан, которых можно привлечь к нашей работе.

- Спектр ваших интересов весьма широк. Так, в Рыбинском районе рабочая группа, например, проверила ход ремонта сразу нескольких социальных объектов: и Дом культуры в поселке Судоверфь, и парк Победы в Тихменеве, и школа на 140 мест в селе Погорелка...

- Да, там, где участвуют федеральные, региональные, муниципальные бюджетные деньги, всегда работает наш контроль. Тем более сейчас, когда ситуация не самая простая, а каждый бюджетный рубль должен быть на счету, максимально эффективно использоваться. Что касается, например, ремонта Судоверфского культурно-досугового комплекса стоимостью в 15 миллионов рублей, там уже практически полностью закончили второй этаж, почти готова библиотека - новая, красивая, с электрикой, освещением великолепным, заканчивают кабинеты. И хотя планы еще большие, впереди 80 процентов работ: ремонт кровли, вентиляции, системы водоснабжения и так далее ,тем не менее к 1 октября все должно быть готово. Что касается строительства школы в селе Погорелка, то ее сдача намечена на 15 декабря текущего года, отставание от графика составляет три недели. Мы взяли ее возведение под контроль и будем местным властям оказывать всю необходимую помощь, чтобы объект был сдан вовремя.

Выявить нарушения на ранней стадии

- Андрей Валерьевич, как формируется географический список поездок? Почему сегодня вы едете туда, а на следующей неделе в другой район?

- Есть поручения главы региона Михаила Евраева обратить особое внимание на какие-то объекты. Профильные департаменты дают информацию об объектах, которые сейчас находятся в работе. Мы смотрим документы, собираем информацию. Если понимаем, что есть риски, обязательно выезжаем на объект. Когда приезжаем на место, начинаем общаться с подрядчиком, заказчиком. Не всегда подрядчики виноваты, есть бюрократические препоны, которые нужно решать с нашей стороны. Когда понимаем, почему проблема возникает, готовим варианты решения, обращаемся к профильным департаментам, чтобы ускорить их работу.

- Как население Ярославской области реагирует на «Губернаторский контроль»?

- Мы стараемся приезжать, не предупреждая заранее. Если жители проходят мимо, они, конечно, останавливаются, интересуются, могут сказать даже то, что не относится к данному объекту. Такие истории мы тоже берем на контроль. Есть те, кто верит в «Губернаторский контроль», видит результаты. У нас 78 поручений, которые давались, уже исполнены. Каждое исполненное поручение - это то, что весомо улучшило качество жизни людей. Есть граждане, которые недоверчиво относятся к нам и нашей работе. Они считают, что мы подменяем контрольно-надзорные органы. Но это совсем не так. Наша работа позволяет предвосхитить затягивание сроков сдачи объектов, на ранней стадии выявить нарушения по качеству выполняемых работ, то есть все то, что контрольно-надзорные органы фиксируют уже после их совершения.

Про внезапность и работу над ошибками

- Рабочая группа приезжает без предупреждения, но ваш микроавтобус уже в регионе знают, да и соцсети граждан оповещают...

- Тем не менее внезапность есть. Так, недавно в Мышкине решили заехать на объект, которого не было в нашем графике - по нацпроекту в городе организуется место для купания. Два этапа уже завершены, взяли на заметку - проверить в сентябре, что там еще будет происходить.

- Проверяете ли вы объекты, где выявлены нарушения, повторно? И, если да, видна работа над ошибками?

- Да, проверяем, и да, видна. Так, в Некрасовском районе подрядчик сорвал сроки установки модульных конструкций ФАПов. Были продлены сроки исполнения контракта. Конечно, со штрафными санкциями. Но в тот момент разорвать отношения с подрядчиком было нерационально. Если бы расторгли контракт, то пришлось бы потратить месяц или больше, чтобы заключить новый. Не очень любят подрядчики выходить на доделки. Легче им построить все с нуля и отвечать за это. Поэтому приняли взвешенные решения. Сейчас эти ФАПы вводятся в эксплуатацию. То есть мы видим результат, и жители видят его по завершении объекта.

Обратная связь

- Бывает такое, что вы приезжаете в какой-нибудь населенный пункт и в «Губернаторский контроль» входят просто прохожие, присоединившиеся к вашей комиссии?

- Бывает, подходит человек, проживающий рядом, и говорит, что неправильно ремонт делают, шумят по ночам либо рассказывает несколько ситуаций, которые волнуют людей в этом районе, о которых мы даже не знали. И с такими людьми мы держим обратную связь до решения проблемы.

- Удавалось решать стихийные претензии, замечания, которые прохожие озвучивают, прямо на месте?

- Мы ездили в Большесельский район. Жительница дома, где делали дворовую территорию, рассказала о проблемах, которые есть. Одна из них - качество питьевой воды. Оказалось, что станция водоподготовки не работает надлежащим образом. После устранения проблемы я позвонил женщине, спросил, как качество воды. Сказала, что не сравнить.

- Самая запомнившаяся поездка?

- Это дорога в Варегово, которая как раз будет отремонтирована. И дорога на Брейтово. В следующем году, я надеюсь, завершится ремонт ее. В Пошехонье с нашей помощью запустили станцию водоподготовки - это прямо прорыв. Люди много лет не знали, что у них такая вкусная вода. Или в Ростове, где канализацию не могли заменить, а с помощью «Губернаторского контроля» это удалось сделать.

В Ярославской области за 3 месяца:

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Прямая речь

Член Общественной палаты Ярославской области Анатолий Упадышев:

- Когда мы в составе рабочей группы «Губернаторского контроля» выезжали на проверку детской поликлиники на проспекте Фрунзе в Ярославле, обратили внимание на недостроенное здание. Буквально через несколько дней на очередном заседании правительства глава региона Михаил Евраев дал поручение муниципальным образованиям составить список таких объектов, которые портят вид населенных пунктов. Так и надо работать!