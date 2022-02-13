В Ивановской области в пожаре погибли четверо маленьких детей

Пожар произошел в частном доме. ФОТО: ГУ МЧС России по Ивановской области

Сегодня, 13 февраля, в городе Юрьевце Ивановской области произошла трагедия. В частном доме примерно в 8:20 начался пожар. Во время тушения сотрудники МЧС обнаружили четыре детских трупа – двух девочек и двух мальчиков. Все дети были маленькими - 1 год, 4, 5 и 10 лет.

По предварительным данным, в сгоревшем доме жила женщина с четырьмя детьми, эта семья считалась неблагополучной.

- По данному факту Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», - отметили в СКР по Ивановской области.

Дом, в котором погибли дети. ФОТО: УМВД России по Ивановской области

Как сообщает пресс-служба УМВД региона, в Юрьевецком районе на месте происшествия работают сотрудники полиции, эксперты-криминалисты, руководство Управления МВД России по Ивановской области. Выясняются причины возгорания и обстоятельства смерти детей.

Где находится мать детей, сгоревших в огне, до сих пор не установлено. И не понятно, знает ли она вообще о том, что все ее дочери и сыновья погибли в пожаре.