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Происшествия13 февраля 2022 7:30

В Ярославле на площади Мира нашли труп мужчины

По словам очевидцев, вокруг него было много крови
Анастасия Голубева
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Подозреваемый полностью признал свою вину

Подозреваемый полностью признал свою вину

Фото: Иван ВИСЛОВ

Вчера, 12 февраля, на площади Мира в Ярославле около ресторана «Углич» обнаружили труп 24-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти. По словам очевидцев, крови вокруг него было много.

Следственным отделом по Кировскому району Ярославля возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По подозрению в этом убийстве задержали 19-летнего знакомого потерпевшего.

По версии следствия, молодые люди вместе выпивали в квартире на улице Угличской, где жил убитый, потом вышли из дома и начали ссориться. Подозреваемый ударил мужчину ножом и скрылся.

- В настоящее время следователи продолжают собирать необходимые доказательства. В суд направлено ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса он полностью признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

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