В Ярославской области 5 марта стартует Деминский лыжный марафон

В марафоне участвуют люди разного возраста Фото: Администрация Рыбинска

В спортивном комплексе «Демино» Ярославской области 6 и 7 марта пройдет XV Деминский лыжный марафон. На гонку выйдут более четырехсот спортсменов самого разного возраста от четырех до девяноста лет.

— Основные гонки марафона, на 50 километров свободным стилем и на 25 — классикой. Старты для молодых — наша рыбинская идея, чтобы расширить возрастные границы спортивного события. Но мы не стоим на месте. В этом году внесены изменения и в регламент 10-километрвой гонки. Теперь дистанция открыта для всех желающих, старше 15 лет, — рассказал Игорь Самойлов, директор СНП «Деминские марафоны».

Администрация Рыбинска составила подробную программу на предстоящее событие:

05.03.2022 (суббота)

10:00 – 23:00 – Регистрация участников, выдача стартовых номеров (все дистанции) в кафе «Чемпион», 1 этаж

17:00 – Традиционная «Паста-пати», брифинг в кафе «Чемпион», 1 этаж

18:00 – Торжественный приём для мастеров Worldloppet в кафе «Чемпион», 2 этаж

06.03.2022 (воскресенье)

7:00 – 10:00 – Регистрация участников, выдача стартовых номеров (все дистанции) в кафе «Чемпион», 1 этаж

11:00 – старт XV Традиционного Международного Деминского лыжного марафона FIS/ Worldloppet 2022» 50 км FT. Волновой масс-старт с интервалом три минуты между группами/волнами

14:30 – Церемония награждения победителей гонки на 50 км (абсолют и группы: MM, M1, M2, ML, L1, L2)

16:00 – Церемония награждения 50 км (группы: M3, M4, M5, L3, L4)

07.03.2022 (понедельник)

7:00 – 9:00 – Регистрация участников, выдача стартовых номеров (дистанции 1, 2, 5 и 10 км) в кафе «Чемпион» 1 этаж

7:00 – 10:00 – Регистрация участников, выдача стартовых номеров (дистанция 25 км) в кафе «Чемпион» 1 этаж

09:30 – «Baby-марафон» на дистанцию 1 км стиль классический (CT). Масс-старт

10:00 - Гонка на дистанцию 2 км стиль классический (CT). Масс-старт

10:20 – Гонка на дистанцию 5 км стиль классический (CT). Масс-старт

10:40 – Гонка на дистанцию 10 км стиль классический (CT). Масс-старт

11:00 – Гонка WORLDLOPPET на дистанцию 25 км стиль классический (CT). Волновой масс – старт (с интервалом 3 минуты между группами/волнами)

14:30 – Церемония награждения