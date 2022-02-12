В Ярославской области «особенным» людям помогут встать на лыжи

В проекте могут принять участие дети от 8 лет и взрослые. ФОТО: предоставлено благотворительным фондом "География Добра"

Зима в самом разгаре, и фонд «География Добра» решил подарить детям и взрослым с особенностями развития возможность в полной мере насладиться зимними видами спорта. Он запускает новый социальный проект «Лыжи мечты», который включает в себя программу терапевтической реабилитации. С ее помощью дети и взрослые с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями зрения и слуха и другими особенностями здоровья смогут пройти процесс социализации и реабилитации во время занятий на горных лыжах. Это отличная возможность укрепить свое здоровье, провести время на свежем воздухе, и получить положительные эмоции от общения с другими спортсменами-любителями.

Принять участие в проекте смогут жители Ярославля и Костромы. Индивидуальные занятия для детей от 8 лет и взрослых начнутся уже 15 февраля. Они будут проходить на базе горнолыжных склонов спортивного парка «Изгиб» в поселке Дубки Ярославского района. Весь спортивный инвентарь предоставляется бесплатно. Для каждого ребенка разработают отдельную программу тренировок, и он сможет посещать их два раза в неделю, по вторникам и четвергам с 11 до 17 часов. Длительность занятия – 1 час.

Для каждого ребенка разработают отдельную программу тренировок. ФОТО: предоставлено благотворительным фондом "География Добра"

Инструктор по горным лыжам Дмитрий Абраменко рассказал о планах создателей проекта:

- Мы очень оптимистично смотрим в будущее проекта и планируем активно развивать его, добавлять и другие виды спорта, чтобы занятия для наших спортсменов проводились круглогодично.

По словам Дмитрия, благодаря таким групповым занятиям дети и взрослые смогут попасть в комфортную для себя среду, получить поддержку и завести новых знакомых, а главное – пройти эффективную реабилитацию, усовершенствовать свои умения и навыки. Для участников проекта такие тренировки станут хорошим опытом как в физическом, так и в психологическом плане.

Чтобы поучаствовать в программе, нужно направить заявку Дмитрию Абраменко на почту: dmitriy@geodobra.ru. Форма заявки свободная. Телефон для связи: 8-920-394-61-31.