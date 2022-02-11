«Наши дворы»: что нужно знать о новом ярославском проекте?

В Ярославле по программе "Наши дворы" благоустроят 106 дворов Фото: Мария ЛЕНЦ

Последнее время много говорят о новой губернаторской программе «Наши дворы», которая направлена на благоустройство прилегающих к жилым домам территорий. Но многие детали были не разъяснены, поэтому у ярославцев возникло немало вопросов. Задать их они смогли во время прямого эфира ЦУР, где директор департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Евгений Чуркин рассказал о проекте подробнее.

Всего в нем участвует более 220 дворов, и работы намечаются масштабные. Рассчитан проект не на один год. На его осуществление из федерального бюджета выделили 1, 2 миллиарда рублей, а из областного – 600 миллионов.

Как выбирают дворы?

- В год мы обустраиваем где-то 20-25 дворов. Это, конечно, немало, но неудовлетворенных заявок жителей с каждым годом у нас копится все больше. Поэтому сейчас перед нами поставлена задача – это количество сокращать, а объемы работ – увеличивать. Соответственно в первую очередь в проект попали те адреса, с которых поступали запросы, и которые действительно требуют улучшения, - объясняет директор департамента.

Жители сельской местности часто обижаются на то, что наибольшее количество дворов, попавших в программу, находятся в Ярославле. Евгений Чуркин объяснил, что средства распределяются по количеству жителей. А в области есть районы, которые по территории превосходят Ярославль, но населения там в 10 раз меньше. Поэтому иногда кажется, будто большие районы остались без внимания.

На вопрос, как жители дворов могут ускорить процесс или повлиять на него, Евгений Чуркин ответил так:

- Чтобы что-то случилось, нужно проявить активность. Те люди, которые то сделали, собственно, и попали в список. Они писали письма, звонили, составляли коллективные обращения и жалобы, и, как итог, - теперь их дворы будут благоустроены.

В программу вошли дворы из всех районов области Фото: Мэрия Ярославля

Что включает в себя комплексное благоустройство?

Оно состоит из двух частей. Во-первых, будут отремонтированы подъезды к дому, уложен новый асфальт и созданы парковочные пространства. Во-вторых, если возле дома нет нормального освещения, оно будет проведено. Кроме того, предусматривается установка спортивных детских площадок, скамеек, урн, а также озеленение территории. Где-то разобьют газон, а где-то – посадят деревья.

На что конкретно могут повлиять жители дома?

- Неотъемлемой частью проекта является своеобразное «сотрудничество» с жителями домов. Проводятся собрания, на которых они могут внести свои предложения по поводу, скажем, расположения детской площадки или клумб, узнать, какие виды работ будут проводиться, высказать свое видение и так далее. Мнение жителей для нас имеет первостепенно значение, - отмечает Евгений Чуркин.

На эфире был задан вопрос, имеет ли значение, кто отвечает за двор, участвующий в программе – ТСЖ или УК? Директор департамента ответил, что разницы никакой. Просто в одном случае на жильцов ложится бóльшая ответственность за территорию.

Еще один важный вопрос, который был раскрыт в эфире – что можно сделать, если двор в программу не попал?

Евгений рассказал о другом проекте, который называется «Решаем вместе». Он осуществляет поддержку местных инициатив. В нем нет обустройства дворов, но можно подать заявку, скажем, на строительство детской или спортивной площадки. Для этого можно зайти на сайт правительства Ярославской области, почитать, какие документы требуются, собрать их и выслать заявку.

Площадки для выгула собак

В Ярославле оборудуют 10 площадок для выгула и дрессировки собак Фото: Михаил ФРОЛОВ

От жителей часто поступают жалобы о том, что в их районах не хватает площадок для выгула и дрессировки собак. А если ими и занимаются, то только реконструируют, но не строят новые. По проекту «Наши дворы» построят 23 новых площадки, из которых 10 – на территории Ярославля. Они будут огорожены, освещены и снабжены необходимым инвентарем. Опять же, жители смогут вносить поправки в проекты о местоположении площадок, однако кардинально поменять его они не смогут, есть ряд ограничений. Например, земля, на которой они будут строиться, должна находиться в муниципальной собственности, рядом не должны проходить теплотрассы, линии электропередачи и т.п.

- Для того, чтобы мы могли учесть мнение жителей, администрации районов организовывают собрания для владельцев животных и обсуждают на них проекты строительства. Информация также распространяется с помощью буклетов, которые раздают жителям домов, - пояснил глава департамента.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте правительства или в администрации своего района. Список дворов, которые попали в проект, можно посмотреть по этой ссылке.