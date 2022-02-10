«Новые люди» решили помочь в развитии туризма и войти в муниципалитет Ярославля

Сангаджи Тарбаев верит в успех «Новых людей» на выборах в муниципалитет Ярославля. ФОТО: Дмитрий Скобелев

Сангаджи Тарбаев узнаваем для большинства россиян – учась в университете, он был капитаном выступавшей в КВН в 2000-х годах блестящей команды РУДН, чемпиона высшей лиги. Впоследствии Тарбаев стал дипломированным дипломатом и переводчиком, телеведущим и продюсером (среди продуктов – «Уральские пельмени», «Одна за всех» и другие телепрограммы, сериалы). А в прошлом году как кандидат от партии «Новые люди» он выиграл выборы в Госдуму РФ.

На круглом столе, участниками которого стали представители власти и общественности, Сангаджи Тарбаев не скрывал: приехал в Ярославль, чтобы убить сразу двух зайцев - обсудить вопросы развития внутреннего туризма и раскрытие туристического потенциала Ярославля и Ярославской области, а также познакомиться с ярославскими однопартийцами и способствовать их продвижению в политике. Сам Сангаджи уже добился успеха на выборах в Госдуму: его поддержали 200 000 избирателей. Поэтому сейчас он уверенно дает предвыборный старт коллегам в Ярославле – на собственном примере убедился, что партия интересна людям, умеет организовать работу и, благодаря поддержке многочисленных сторонников, отстаивать свою позицию.

- Представители партии «Новые люди» вскоре будут баллотироваться в муниципалитеты. В отличие от других, мы не стараемся понравиться, просто выражая свое восхищение Ярославлем, его наследием. Это безусловно так, но не хотелось бы все время говорить о прошлом – когда-то построенном, сделанном, достигнутом. Как член партии «Новые люди», я предлагаю акцентировать внимание на настоящем и говорить о проблемах, которые существуют сегодня в Ярославле и Ярославской области, - сказал Тарбаев, открывая круглый стол по туризму.

Круглый стол участников. ФОТО: Дмитрий Скобелев

Тарбаев приехал, вооружившись актуальными информационными материалами по состоянию дел в регионе. А перед круглым столом успел лично познакомиться с достижениями транспортной «реформы» и оценил качество уборки снега в Ярославле, 15 минут пытаясь подъехать к нужному месту.

Среди задач, которые будет решать новый депутатских корпус, не только содержание дорог, улиц, зданий, но и развитие туристической сферы, заметно влияющей на поступления в бюджет и доходы многих ярославцев. Тем более, что эта отрасль заметно пострадала в условиях пандемии.

Тарбаев рассказал о проекте нового закона «О туризме и туристической деятельности в РФ» (прежний был принят еще в 1996-м – Ред.). Участники круглого стола обменялись мнениями и идеями по мерам господдержки отрасли, развитию туристического маршрута «Золотое кольцо», событийного, медицинского, делового и иных видов туризма, логистических схем, а также городской среды.

Участники круглого стола по развитию туризма. ФОТО: Дмитрий Скобелев

Сангаджи Тарбаев отметил: для успешной реализации идей у них должны быть свои «локомотивы» - и он рад, что видит в Ярославле таких активных, увлеченных, целеустремленных людей. Ну, а партия «Новые люди» готова детально оценивать перспективные предложения и проекты, предоставлять свои ресурсы для их продвижения (в том числе в органах власти) и реализации.