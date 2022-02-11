Три жителя Ярославского района отравились суррогатным алкоголем

Часто ярославцы пьют то, что для употребления совсем не предназначено Фото: Иван МАКЕЕВ

Одни праздники прошли, но не за горами следующие. 23 февраля и 8 Марта, конечно, отмечаются не с таким размахом, как Новый год, но порадовать себя горячительными напитками ярославцы обычно не против. Но не только в праздники и, как следствие, из-за чрезмерного употребления алкоголя может прийти беда в дом.

На что стоит обратить внимание в ближайшие пару месяцев и как уберечь себя от опасности КП-Ярославль рассказал руководитель Ярославского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Ярославской области Дмитрий Кочановский.

- Сейчас, в самый пик отопительный сезон, участились случаи возгорания в жилых домах. Происходит это в большинстве случаев из-за неправильной эксплуатации печей, котельного отопления, каминов и так далее. В частности, недавно в Ярославском районе был пожар, где погиб человек. Причина в старой печке-«буржуйке». К ней была пристроена новая каменная часть, но, по-видимому, неправильно, что и спровоцировало пожар. Что касается мер безопасности: во-первых, если вы не уверены в исправности отопительного оборудования или подозреваете, что в нем что-то не так с изоляцией, обязательно обращайтесь к специалистам. Ни в коем случае не пытайтесь устранить неполадки сами! – предостерегает Дмитрий Юрьевич.

Еще одна опасность, о которой предупредил следователь – суррогатный алкоголь. Немало людей погубило паленое спиртное, последние его жертвы – трое друзей из Ярославского района, которые напились самодельной водки, которая по составу в принципе была не пригодна для употребления.

Сейчас идет следствие, эксперты устанавливают, наступила смерть именно из-за напитка или были какие-то другие факторы, но главный «подозреваемый» - именно суррогатный алкоголь, который готовят в домашних условиях, в том числе, путем смеси спиртосодержащей жидкости, не предназначенной для употребления в качестве пищевого продукта, и воды. Вывод – покупать спиртное нужно в только магазинах, где на все товары есть лицензия, и которым можно доверять. Тех продавцов и торговые точки, которые вызывают хоть малейшее подозрение, лучше обходить стороной. И тем более не нужно пытаться изготовить алкоголь самостоятельно из жидкостей, не пригодных для внутреннего употребления. Ведь, как отмечает Дмитрий Кочановский, иногда находятся умельцы, которым приходит в голову использовать для этой цели, например, технический спирт или стеклоомыватель.

- К счастью, такое происходит не часто. Подобные случаи были и в прошлом, и в позапрошлом году. Этот год еще только начался, а мы уже имеем трех погибших. Если так пойдет дальше, то результаты будут весьма плачевными, - говорит он. - Да и в целом злоупотребление алкоголем ни к чему хорошему не приведет. Приведу яркий тому пример. Во время праздников был задержан мужчина, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пытался применить насилие по отношению к сотрудникам правоохранительных органов. Проще говоря, он набросился на полицейских. Удивительнее всего то, что это происходит уже во второй раз. Где-то за месяц до этого, мужчина уже привлекался к ответственности за точно такое же преступление. Тогда он был осужден условно, а теперь – заключен под стражу. Его ждет серьезное наказание, - говорит руководитель следственного отдела.