В Ярославской области опробуют новую систему оплаты труда педагогов

Ярославская область вошла в число пилотных регионов, где будет испытана новая система оплаты труда педагогов
Фото: Владимир ВОРСОБИН
Ярославская область вошла в число пилотных регионов, где будет испытана новая система оплаты труда педагогов. Платить по-новому начнут с 1 сентября этого года, пилотная апробация продлится до мая 2023 года.
- В пилотных регионах зарплата педагогов будет складываться из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат, размер которых определяет правительство РФ. Кроме того, в области могут установить свои, дополнительные выплаты компенсационного и стимулирующего характера, - пояснили в департаменте образования Ярославской области.
И уточнили, что новые оклады и выплаты не могут быть ниже уже существующих. Сейчас идет первый этап пилотного проекта, подготовительный. Проводится анализ существующей системы оплаты труда и моделируются расчеты для подготовки к апробации.
В Ярославской области в пилотном проекте Министерства образования примут участие 23 образовательных организации: девять школ, девять детских садов, три учреждения дополнительного образования и два учреждения среднего профессионального образования.
Перечень участников проекта:
- детский сад №15,
- детский сад №10,
- детский сад №48,
- детский сад №59,
- детский сад №243,
- детский сад №140,
- детский сад №173,
- детский сад д. Дюдьково,
- детский сад п.Песочное,
- средняя школа №88,
- средняя школа №80,
- ярославская школа-интернат №7,
- лицей №86,
- Болтинская средняя общеобразовательная школа,
- Арефинская средняя общеобразовательная школа,
- Сарафоновская средняя школа,
- Мордвиновская средняя школа,
- Центр детей и юношества «Культурно-образовательный центр «ЛАД»,
- Город мастеров,
- Ярославский колледж управления и профессиональных технологий,
- Рыбинский профессионально-педагогический колледж,
- Рыбинская общеобразовательная школа.