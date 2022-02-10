В Ярославской области опробуют новую систему оплаты труда педагогов

Ярославская область вошла в число пилотных регионов, где будет испытана новая система оплаты труда педагогов Фото: Владимир ВОРСОБИН

Ярославская область вошла в число пилотных регионов, где будет испытана новая система оплаты труда педагогов. Платить по-новому начнут с 1 сентября этого года, пилотная апробация продлится до мая 2023 года.

- В пилотных регионах зарплата педагогов будет складываться из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат, размер которых определяет правительство РФ. Кроме того, в области могут установить свои, дополнительные выплаты компенсационного и стимулирующего характера, - пояснили в департаменте образования Ярославской области.

И уточнили, что новые оклады и выплаты не могут быть ниже уже существующих. Сейчас идет первый этап пилотного проекта, подготовительный. Проводится анализ существующей системы оплаты труда и моделируются расчеты для подготовки к апробации.

В Ярославской области в пилотном проекте Министерства образования примут участие 23 образовательных организации: девять школ, девять детских садов, три учреждения дополнительного образования и два учреждения среднего профессионального образования.

Перечень участников проекта:

- детский сад №15,

- детский сад №10,

- детский сад №48,

- детский сад №59,

- детский сад №243,

- детский сад №140,

- детский сад №173,

- детский сад д. Дюдьково,

- детский сад п.Песочное,

- средняя школа №88,

- средняя школа №80,

- ярославская школа-интернат №7,

- лицей №86,

- Болтинская средняя общеобразовательная школа,

- Арефинская средняя общеобразовательная школа,

- Сарафоновская средняя школа,

- Мордвиновская средняя школа,

- Центр детей и юношества «Культурно-образовательный центр «ЛАД»,

- Город мастеров,

- Ярославский колледж управления и профессиональных технологий,

- Рыбинский профессионально-педагогический колледж,

- Рыбинская общеобразовательная школа.