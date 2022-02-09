Михаил Евраев озвучил новые поправки в закон о бюджете

Михаил Евраев: - В поправках предусмотрены предложения о финансировании ряда вопросов, которые представители разных фракций озвучивали в ходе наших встреч в минувшем году. Фото: Правительство Ярославской области

Врио губернатора Михаил Евраев внес в региональную Думу поправки в закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

94 млн рублей предполагается направить на строительство хирургического корпуса онкобольницы. 50,3 млн рублей – на приобретение и монтаж модульной пристройки отделения больницы им. Н.В. Соловьева. 3,9 млн рублей – на модернизацию и приведение в нормативное состояние системы кислородоснабжения больницы им. Н.А. Семашко. 2,5 млн рублей из бюджета будет дополнительно выделено на капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в Мышкинском районе.

- Во время визита в Мышкинский район в Мартыново посетил ФАП. Ремонта в здании не было 20 лет. Пообщался с местными жителями и принял решение, что здание необходимо привести в нормативное состояние уже в этом году, - отметил Михаил Евраев.

286,2 млн рублей предложено направить на подготовку к Чемпионату мира по волейболу, в том числе на ремонт дорог в областном центре.

Кроме того, в поправках предусмотрены предложения о финансировании ряда вопросов, которые представители разных фракций озвучивали врио губернатора в ходе встреч в минувшем году. В частности, в региональном бюджете будут предусмотрены 35 млн рублей на строительство бани в Пошехонье. 24 млн рублей запланировано на проведение ремонта в квартирах, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны.

Также 33,3 млн рублей будут выделены на завершение строительства центра развития детского творчества «Лидер» в Гаврилов-Яме по проекту «Успех каждого ребенка».

По сообщению областного правительства, в 2022 году расходы областного бюджета увеличиваются на 3,7 млрд рублей за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в размере 616,7 млн рублей, а также за счет остатков средств 2021 года в сумме 3,1 млрд рублей.

- Таким образом, не требуется привлечение заемных средств, то есть по сути своей бюджет является бездефицитным - проинформировала пресс-служба областного правительства.