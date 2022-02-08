В правительстве Ярославской области произошли кадровые изменения

В правительстве Ярославской области произошли кадровые перестановки Фото: Полина Вачнадзе

В правительстве Ярославской области произошли кадровые перестановки. После того, как Илья Баланин был назначен заместителем руководителя Россотрудничества, освободилась должность заместителя губернатора региона – руководителя администрации. Сегодня, 8 февраля, этот пост занял Алексей Доронкин. В его подчинение переходит департамент экономики и стратегического планирования.

На вакантную должность заместителя председателя правительства сегодня была назначена Марина Кашина. При этом пост директора регионального департамента госзаказа за ней сохранена.

До назначения в органы исполнительной власти Ярославской области Марина Кашина работала заместителем директора департамента цифрового развития Министерства транспорта России, еще раньше - в ФАС в должности замначальника управления по контролю размещения госзаказа. Более пяти лет - заместителем директора департамента Минсвязи.