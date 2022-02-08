Больше 100 тысяч заболевших COVID-19: в Ярославской области за сутки коронавирусом заразились 1 247 человек

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Число заболевших коронавирусом с начала пандемии в Ярославской области превысило 100 тысяч человек. По данным оперштаба на 8 февраля, вирус подхватили 100 930 ярославцев, победить его не смогли 2 156 жителей региона. 12 человек скончались за последние сутки.
За же эти сутки поставлен и очередной рекорд по заболевшим – медиками зафиксировано 1 247 заражений. Госпитализированы 186 пациентов.
Заболели в России: 13 147 666 (+165 643)
Умерли в России: 336 721 (+698)
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