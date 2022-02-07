Ярославский департамент здравоохранения опроверг информацию о пациентах, замерзающих в COVID-госпитале

Сотрудники больницы провели проверку в "проблемной" палате. Фото: Департамент здравоохранения Ярославской области

В социальных сетях Ярославля 7 февраля появилась видеозапись, на которой пациенты показывают ужас содержания в палатах "красной зоне". Голос за кадром сообщает, что беспорядок творится в больнице №2 во Фрунзенском районе.

- В палате, как в подвале горит одна лампочка. Стужа: все спят в шапках, одетые, всех трясет. Воды горячей нет, - говорит слабым голосом пациентка на записи.

"Комсомолка" направила запрос в департамент здравоохранения, но в ведомстве заявили, что информация, размещенная в Интернете не соответствует действительности:

- После появления ролика в соцсетях сотрудники больницы оперативно проверили условия в палате: горячая вода есть, освещение достаточное, температура соответствует нормативу.

В качестве доказательств департамент выслал видео с проверки.